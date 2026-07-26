Сотни демонстрантов прошли по центру Мюнхена, требуя отставки канцлера Германии Фридриха Мерца. Активисты не устают обвинять его правительство в том, что военные расходы поставлены выше социального обеспечения и мер по поддержке экономики.

Акция прошла под флагами "Альтернативы для Германии". Надписи на плакатах говорят сами за себя: "Долой правительство", "Мерц должен уйти!" и "Никогда больше не воюйте с Россией". Кстати, по результатам опроса издания Bild, 75 % немцев выразили недовольство работой нынешнего премьера, как и правительства в целом.

"Итак, они сокращают расходы на детей, на все сокращают. Что ж, наш мэр от партии "зеленых". Очень мило. Хотят делать социальные сокращения за счет мюнхенцев? Мол, платите в казну больше и еще больше. Я говорю, что не только Мерц должен уйти. Это "зеленое" правительство в Мюнхене тоже пусть уходит", - требуют активисты.

А в британском обществе - новая волна антииммигрантских настроений. Сотни митингующих в портовом городе Довер призывают власти к более жесткому контролю над Ла-Маншем, через который в страну прибывают лодки с нелегальными мигрантами. К слову, в первую неделю работы премьера Бёрнема в Великобританию через пролив проникли порядка 1 тыс. нелегалов. Накануне в Глазго марш против мигрантов перерос в беспорядки. Полиция арестовала 15 человек. Как сообщили в МВД, оружие, найденное на месте происшествия, указывает на то, что некоторые участники прибыли с намерением устроить заранее спланированные акты насилия и запугивания.