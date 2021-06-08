Демонстранты перекрыли дорогу у здания ЦИК в Кишиневе

С протестов начался предвыборный сезон в Молдове. Десятки людей перекрыли дорогу у здания ЦИК в Кишиневе - там сегодня обсуждают открытие участков для голосования за рубежом. Так, изначально комиссия планировала открыть 139 избирательных участков в других странах, но местные жители требуют больше. Демонстранты скандируют лозунг "Диаспора голосует". Самые творческие принесли плакаты с надписями "Служите народу, а не кульку". Организатором акции выступила политическая партия "Действие и солидарность".



