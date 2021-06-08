3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Демонстранты перекрыли дорогу у здания ЦИК в Кишиневе
С протестов начался предвыборный сезон в Молдове. Десятки людей перекрыли дорогу у здания ЦИК в Кишиневе - там сегодня обсуждают открытие участков для голосования за рубежом. Так, изначально комиссия планировала открыть 139 избирательных участков в других странах, но местные жители требуют больше. Демонстранты скандируют лозунг "Диаспора голосует". Самые творческие принесли плакаты с надписями "Служите народу, а не кульку". Организатором акции выступила политическая партия "Действие и солидарность".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все