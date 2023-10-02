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Протестующие в Нью-Йорке не согласны с политикой НАТО и поддержкой киевского режима
Антивоенный протест в Нью-Йорке. Демонстранты вышли на улицы выразить несогласие с политикой НАТО и поддержкой Белым домом киевского режима. Протестующие требовали немедленно прекратить финансирование войны для спонсирования других важных секторов, таких как образование и жилье. Шествие прошло под лозунгами "Бесконечная война положит конец нашему миру". Если заставить правительство США прекратить поставки оружия в Украину, война закончится на следующий же день!
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