Демонстранты разместили муляжные мешки с трупами у подножия американского Капитолия

Показательная в прямом смысле слова акция прошла у подножия американского Капитолия. Демонстранты разместилиоколо 150 муляжных мешков с трупами. Таким образом люди пытались выразить свой протест против откладывания пересмотра закона о ношении оружия.



В качестве дополнительного довода активисты приводят еженедельные сообщения о смертельных перестрелках, в том числе на улицах, в супермаркетах и школах.