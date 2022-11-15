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Протесты в Черногории - люди требуют досрочные парламентские выборы

Благополучие собственных граждан - первоочередная задача правительства, которое не должно поддаваться влиянию извне. Об этом напомнили властям Черногории участники митинга в Подгорице. Демонстранты протестовали против закона, ограничивающего полномочия Президента. Принял этот закон парламент страны.

Оргкомитет протестного движения подготовил петицию с требованием проведения внеочередных выборов. За сутки ее подписали 10 тыс. граждан.

Фото:eadaily.com

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