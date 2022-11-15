Протесты в Черногории - люди требуют досрочные парламентские выборы

Благополучие собственных граждан - первоочередная задача правительства, которое не должно поддаваться влиянию извне. Об этом напомнили властям Черногории участники митинга в Подгорице. Демонстранты протестовали против закона, ограничивающего полномочия Президента. Принял этот закон парламент страны.