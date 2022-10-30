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Демонстранты в Кишиневе пытаются пробиться к президентскому дворцу и зданию парламента
В столице Молдовы вновь проходят акции протеста. На этот раз более 65 тысяч демонстрантов в Кишиневе пытаются пробиться к президентскому дворцу и зданию парламента, однако люди столкнулись с полицейскими заграждениями. Манифестанты выкрикивают лозунги с призывом к отставке президента Санду. Не обошлось без стычек с силовиками и задержаний.
Протесты в Молдове не утихают уже несколько месяцев. Люди недовольны высокой инфляцией, энергетической политикой властей и требуют новых выборов. При этом в правительстве не спешат разбираться с накопившимися проблемами. В ответ заявляют, что подобные требования могут исходить только от "агентов Кремля".
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