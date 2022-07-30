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Демонстранты вновь прорвались в здание парламента Ирака
По данным телеканала Al Sumaria, силы безопасности и военнослужащие на подступах к парламентскому дворцу применили водометы и слезоточивый газ, но не смогли сдержать толпы протестующих, недовольных выдвижением в премьер-министры страны Мухаммеда Шияха ас-Судани, сообщает ТАСС.
Демонстранты, недовольные выдвижением в премьер-министры Ирака Мухаммеда Шияха ас-Судани, прорвались в субботу в здание Совета представителей (парламента республики), которое расположено в правительственной "зеленой зоне" в центре Багдада. Как сообщил телеканал Al Sumaria, силы безопасности и военнослужащие на подступах к парламентскому дворцу применили водометы и слезоточивый газ, но не смогли сдержать толпы протестующих.
Сторонники радикального имама Муктады ас-Садра с национальными флагами находятся сейчас в холле парламента, охранники не пытаются оказывать им сопротивление. Активисты установили в центре зала портрет имама и скандируют лозунги, осуждающие коррумпированных политиков. Они призывают к роспуску парламента и проведению новых досрочных выборов.
По информации телеканала, действия шиитских активистов сорвали голосование в Совете представителей по кандидатуре нового премьера, которое теперь перенесено на более поздний срок.
В среду демонстранты уже захватывали парламентский дворец и покинули его после обращения ас-Садра. В пятницу они блокировали в Багдаде офис шиитской партии "Аль-Хикма", которую возглавляет умеренный политик Аммар аль-Хаким. Вместе с бывшим руководителем правительства Нури аль-Малики он входит в межфракционный координационный комитет, который выдвинул в премьеры ас-Судани.
Обязанности главы кабинета исполняет сейчас Мустафа аль-Казыми, опиравшийся ранее на поддержку блока ас-Садра. Кризис вокруг формирования нового правительства продолжается в Ираке с октября прошлого года, когда состоялись парламентские выборы. Откладывается также избрание нового президента республики.
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