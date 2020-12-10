Демонстранты вновь собрались у здания правительства в Ереване, начались задержания

После революции в Армении сегодня о стабилизации ситуации мечтают и в Ереване. Акции протеста здесь уже становятся нормой. Демонстранты вновь собрались у здания правительства требовать отставки премьер-министра Николы Пашиняна. Участники акции пытаются прорваться в парламент, требуя личной встречи с премьером. Полиция их не пускает, начались задержания.