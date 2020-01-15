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Демонстрации в Бейруте переросли в массовые беспорядки

Настоящий хаос в столице Ливана Бейруте. Демонстрации против коррупции с требованием экономических реформ переросли в массовые беспорядки. Протестующие громят витрины магазинов и банков, забрасывают полицию камнями. Для разгона толпы стражи порядка применяют слезоточивый газ. В стране перекрыты главные магистрали - в том числе основной погранпереход на границе с Сирией и трасса, которая связывает Бейрут с аэропортом. Так что покинуть Ливан теперь фактически невозможно.

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