3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Демонстрации в Мьянме разгоняют водометами
Продолжаются массовые протесты в Мьянме. На улицы столицы и других крупных городов страны вышли десятки тысяч человек. Они требуют от военных вернуть власть законному правительству. Манифестации проходят мирно, но полиция регулярно рассеивает протестующих с применением водометов и других спецсредств.
Международное сообщество требует от военной хунты самороспуска
Напомним, неделю назад генералы объявили о создании временного армейского правительства. И арестовали президента. Они обвиняют правящую партию в фальсификациях на недавних парламентских выборах. В течение года они планируют передать полномочия гражданскому правительству, однако международное сообщество требует сделать это немедленно.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов