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Демонстрации в Мьянме разгоняют водометами

Продолжаются массовые протесты в Мьянме. На улицы столицы и других крупных городов страны вышли десятки тысяч человек. Они требуют от военных вернуть власть законному правительству. Манифестации проходят мирно, но полиция регулярно рассеивает протестующих с применением водометов и других спецсредств.

Международное сообщество требует от военной хунты самороспуска

Напомним, неделю назад генералы объявили о создании временного армейского правительства. И арестовали президента. Они обвиняют правящую партию в фальсификациях на недавних парламентских выборах. В течение года они планируют передать полномочия гражданскому правительству, однако международное сообщество требует сделать это немедленно.

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