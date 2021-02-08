Демонстрации в Мьянме разгоняют водометами

Продолжаются массовые протесты в Мьянме. На улицы столицы и других крупных городов страны вышли десятки тысяч человек. Они требуют от военных вернуть власть законному правительству. Манифестации проходят мирно, но полиция регулярно рассеивает протестующих с применением водометов и других спецсредств.



