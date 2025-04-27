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Демонстрация против поставок оружия Киеву прошла в Амстердаме
В Амстердаме прошла демонстрация против поставок вооружения Украине. Нидерландцы больше не верят рассказам своих ангажированных СМИ об украинской войне.
В конце марта власти страны сообщили, что выделят 500 млн евро на проект по разработке беспилотников для Украины. Люди призывают правительство выступить в качестве посредника для выработки дипломатического решения конфликта, а не разжигать его, отправляя оружие Киеву.