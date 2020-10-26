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Демонстрация в Германии переросла в стычки с правоохранителями
Катализатором недовольства в Западной Европе становятся новые ограничительные меры. В Германии в знак протеста на улицы вышли сотни человек. И это при условии, что в стране запрещено собираться группами более 5 человек. В результате демонстрация переросла в стычки с правоохранителями. Полицейские бесцеремонно задерживали нарушителей общественного порядка.
Ожесточенные столкновения протестующих и полиции в Польше
Жестко разгоняли демонстрантов и в Польше. Там также произошли столкновения протестующих с полицией. Митингующие выступали против новых ограничительных мер, введенных в стране в пятницу. Несмотря на отчаянные действия правительства, на прошлой неделе в государстве был установлен антирекорд - более 13 с половиной тысяч заражений за сутки. Во время акции агрессивные манифестанты бросали в правоохранителей камни, бутылки и фейерверки. Полиция ответила и брутально задержала свыше 270 человек.
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