Демонтаж истории: в Литве осквернили очередной памятник советским воинам

Монументы рушат и оскверняют едва ли не каждый день. Борьба с историей громче всех продолжается в странах Прибалтики. В Литве вандалы осквернили еще один монумент советским воинам. Памятник и мемориальные доски на военном кладбище в Гришкабудис облили синей и желтой красками. Возбуждено уголовное дело по статье об осквернении могилы или другого общественно почетного места.

В Латвияхотят снести памятник Освободителям Риги. Об этом заявила экс-глава МИД. Евродепутат написала в соцсетях, что сейчас лучший момент для сноса памятника советским воинам-освободителям, так как все внимание России и Евросоюза сосредоточено на Украине.





