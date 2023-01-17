Демонтаж памятника Пушкину в Запорожье

В Запорожье демонтировали памятник великому Пушкину. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией". Владимир Рогов отметил, что бюст поэта находился на территории школы № 76. К слову, руки борцов с "коммунистическим прошлым" дотянулись не только до памятника в Запорожье: ранее памятники русскому драматургу уже сносили и обливали краской в Житомире, Черновцах, Харькове, Мукачево, а также в Тернополе, Ужгороде, Днепропетровске и других городах.