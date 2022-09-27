Демонтаж советских символов поддержала Рижская дума

Прибалтика продолжает избавляться от исторического прошлого. На этот раз под прицелом советские символы.



Рижская дума поддержала демонтаж элементов ограждения на городской набережной с изображениями серпа и молота, установленных на берегу реки Даугавы (она же Западная Двина), сообщает портал Delfi. Издание отмечает, что символы установлены на набережной в 46 местах. При этом члены комитета городского развития обеспокоены тем, что демонтаж может "обернуться проблемами с безопасностью".



Также уточняется, что в думе приняли решение об удалении серпа и молота с фасадов двух зданий и мемориальной доски советскому разведчику Мартиньшу Поге.