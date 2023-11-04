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Демонтаж советской звезды в Киеве публикуют в социальных сетях

Украина продолжает стирать историческую память. В Киеве на проспекте Победы начался демонтаж советской звезды со стелы, установленной в честь 60-летия Победы над Германией. По сообщениям местных СМИ, золотой символ снимают при помощи автовышки. Фото работ публикуют в социальных сетях.

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