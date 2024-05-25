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День Африки отмечают на континенте 25 мая
День Африки сегодня отмечают на континенте. Впервые этот праздник был провозглашен в 1963 году в столице Эфиопии при создании Организации африканского единства (переименована в Африканский союз в 2002 году).
Президент Беларуси поздравил главу Исламской Республики Мавритания, Председателя Африканского союза и в его лице всех руководителей государств и правительств Африки с Днем этого континента.
Александр Лукашенко отметил готовность Минска плодотворно сотрудничать с Африканским союзом и его государствами-членами, а также внести свой вклад в успех Африканского ренессанса, поддерживать право народов на самоопределение и защиту своего суверенитета.