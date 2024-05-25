День Африки отмечают на континенте 25 мая

День Африки сегодня отмечают на континенте. Впервые этот праздник был провозглашен в 1963 году в столице Эфиопии при создании Организации африканского единства (переименована в Африканский союз в 2002 году).

Президент Беларуси поздравил главу Исламской Республики Мавритания, Председателя Африканского союза и в его лице всех руководителей государств и правительств Африки с Днем этого континента.