День Австралии отмечают сегодня на Зеленом континенте

В Австралии сегодня национальный праздник. 26 января 1788 года первые британские переселенцы прибыли на Пятый континент и основали первое поселение европейцев - Сидней.

По традиции к этому дню в стране происходит вручение премии "Австралиец года", а также фестивали, концерты и спортивные соревнования. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени народа и себя лично поздравил генерал-губернатора Австралийского Союза Дэвида Херли с национальным праздником.



