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День благодарения: в США индейка за год подорожала более чем на 20 %
Праздничный стол на День благодарения, который в США отметят сегодня, в этом году из-за инфляции обойдется американцам заметно дороже. Например, цены на мясо индейки выросли на 21-23 % с прошлого года и достигли рекордно высокого уровня за последнее время.
Впереди американцев ждет и Рождество. С какими неприятными сюрпризами столкнутся они при подготовке к празднику, скоро станет известно, ведь, как ожидается, цены на традиционную курятину также взмахнут ввысь.
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