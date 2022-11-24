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День благодарения: в США индейка за год подорожала более чем на 20 %

Праздничный стол на День благодарения, который в США отметят сегодня, в этом году из-за инфляции обойдется американцам заметно дороже. Например, цены на мясо индейки выросли на 21-23 % с прошлого года и достигли рекордно высокого уровня за последнее время.

Впереди американцев ждет и Рождество. С какими неприятными сюрпризами столкнутся они при подготовке к празднику, скоро станет известно, ведь, как ожидается, цены на традиционную курятину также взмахнут ввысь.

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