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День Независимости отмечает сегодня Пакистан

По всей стране пройдут церемонии поднятия государственного флага - таким образом отдается дань уважения национальным героям. В Исламабаде пройдут торжественные парады, а вечером запустят красочный салют. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Пакистана Арифа Алви и премьер-министра этой страны Имрана Хана с Днем Независимости Исламской Республики Пакистан.

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