День Независимости отмечает сегодня Пакистан

По всей стране пройдут церемонии поднятия государственного флага - таким образом отдается дань уважения национальным героям. В Исламабаде пройдут торжественные парады, а вечером запустят красочный салют. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Пакистана Арифа Алви и премьер-министра этой страны Имрана Хана с Днем Независимости Исламской Республики Пакистан.



