День Независимости празднует сегодня Грузия

Главный национальный праздник торжественно отмечают по всей стране. Традиционное мероприятие - церемония, когда сотни новобранцев начальной боевой подготовки принесут присягу на площади Свободы в центре Тбилиси. После начнется развлекательная часть программы: выставки, дегустации, ярмарки, театральные представления и концерты. Александр Лукашенко от имени нашего народа и себя лично поздравил Президента Грузии Саломе Зурабишвили с национальным праздником - Днем независимости. Глава белорусского государства отметил высокий уровень партнерства между странами, прочным фундаментом которого являются духовная близость культур, общая история, хорошие человеческие отношения, а также взаимодополняемость экономик.