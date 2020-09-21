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День независимости сегодня отмечает Армения
Праздник проходит в условиях карантина, поэтому традиционных праздничных мероприятий не планируется. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента и премьер-министра Армении с Днем независимости. Президент Беларуси высказал убежденность, что дальнейшая совместная работа позволит обеспечить положительную динамику двусторонних торгово-экономических связей, реализацию новых взаимовыгодных проектов и раскрытие потенциала сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.
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