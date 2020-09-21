День независимости сегодня отмечает Армения

Праздник проходит в условиях карантина, поэтому традиционных праздничных мероприятий не планируется. Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента и премьер-министра Армении с Днем независимости. Президент Беларуси высказал убежденность, что дальнейшая совместная работа позволит обеспечить положительную динамику двусторонних торгово-экономических связей, реализацию новых взаимовыгодных проектов и раскрытие потенциала сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.