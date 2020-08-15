3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
День Освобождения Республики Корея
Республика Корея отмечает сегодня 75 годовщину независимости. 15 августа 1945 года капитулировавшая Япония освободила страну от колониального правления. Официальные праздничные мероприятия на День Освобождения по традиции проходят в столице страны Сеуле. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и народ этой страны с национальным праздником.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело