День Освобождения Республики Корея

Республика Корея отмечает сегодня 75 годовщину независимости. 15 августа 1945 года капитулировавшая Япония освободила страну от колониального правления. Официальные праздничные мероприятия на День Освобождения по традиции проходят в столице страны Сеуле. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и народ этой страны с национальным праздником.