11 сентября 2001 года - трагическая дата, которая оставила свой отпечаток в памяти человечества на долгие годы. Террористы-смертники направили два самолета в башни-близнецы в Нью-Йорке, 110-этажные здания сложились как карточные домики. Третий самолет протаранил здание Пентагона, в четвертом штурмом кабину пилотов брали пассажиры - он рухнул в Пенсильвании. Спустя ровно два десятилетия мир вновь с болью и горечью вспоминает события в США. В Нью-Йорке традиционно зажегся световой мемориал памяти жертв терактов 11 сентября. Башни-«призраки» видны в радиусе до 100 километров. На месте трагедии традиционно прошло памятное мероприятие. Его посетил действующий и некоторые бывшие президенты Соединенных Штатов. Пожарные, которые участвовали в ликвидации последствий атаки, возложили цветы у места памяти. Церемония началась оглашением имен жертв и звоном колокола. В Америке прошла минута молчания.