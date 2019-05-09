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День Победы масштабно отмечают во многих странах мира

В Москве по Красной площади торжественным маршем прошли представители всех видов войск, проехала современная техника. По традиции возглавил механизированную колонну легендарный танк Т-34. Завершился парад под звуки военных оркестров.



Торжества во Франции проходили под проливным дождем. Президент Эммануэль Макрон в окружении военных и ветеранов возложил венок у памятника генералу Шарлю де Голлю и зажег Вечный огонь.

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В Чехии церемонию на Витковской горе по традиции начали с парада. Тех, кто пал в годы войны, почтили минутой молчания.

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Торжественная церемония прошла и в столице Польши Варшаве. К Могиле Неизвестного Солдата возложили венки. Польша за годы войны потеряла не менее 6 миллионов человек.

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