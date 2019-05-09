День Победы масштабно отмечают во многих странах мира

В Москве по Красной площади торжественным маршем прошли представители всех видов войск, проехала современная техника. По традиции возглавил механизированную колонну легендарный танк Т-34. Завершился парад под звуки военных оркестров.





Торжества во Франции проходили под проливным дождем. Президент Эммануэль Макрон в окружении военных и ветеранов возложил венок у памятника генералу Шарлю де Голлю и зажег Вечный огонь.





В Чехии церемонию на Витковской горе по традиции начали с парада. Тех, кто пал в годы войны, почтили минутой молчания.





Торжественная церемония прошла и в столице Польши Варшаве. К Могиле Неизвестного Солдата возложили венки. Польша за годы войны потеряла не менее 6 миллионов человек.