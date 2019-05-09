День Победы масштабно отмечают во многих странах мира

В Москве по Красной площади торжественным маршем прошли представители всех видов войск, проехала современная техника. По традиции возглавил механизированную колонну танк-легенда Т-34. Миллионы россиян также смогли стать свидетелями торжеств в Минске. Телеканал "Россия 24" в прямом эфире транслировал торжественную церемонию возложения венков и цветов к монументу Победы.

