"День помех" в протестном Израиле

Израиль по-прежнему охвачен массовыми протестами против судебной реформы. Демонстранты блокируют трассы и жгут костры. Сообщается о первых арестах. Полиция для разгона толпы использует водометы.

После того, как Кнэссэт принял в первом чтении один из ключевых законов правовой реформы о принципе неприемлемости, страну вновь охватили массовые беспорядки. Лидеры сопротивления призывают граждан присоединяться ко "Дню помех" и обещают парализовать Израиль "от Кирьят-Шмона до Эйлата".