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День протестов польских фермеров обходится в 120 тыс. евро - представитель перевозчиков Литвы:

На других литовских рубежах польские фермеры блокируют самый крупный пункт пропуска "Будзиско - Калвария". Аграрии останавливают и проверяют объемы перевозимого украинского зерна. Каждый день протестов обходится литовским перевозчикам в 120 тысяч евро.

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