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День провозглашения КНР празднует Китай
В Китае сегодня отмечают национальный праздник - День провозглашения Китайской Народной Республики. На центральной площади Пекина в присутствии тысяч людей состоялась церемония поднятия флага в честь 73-го Национального дня страны.
С торжественным днем Председателя КНР Си Цзиньпина поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что Китай предпринимает решительные шаги для реализации "цели второго столетия", становясь все более современным, процветающим и сильным государством. Белорусско-китайское сотрудничество с каждым днем обогащается новыми элементами и последовательно укрепляется - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко также подтвердил, что Минск остается активным участником инициативы "Один пояс, один путь" и ее сопряжения с Евразийским экономическим союзом, вместе с Пекином способствует формированию нового справедливого миропорядка, где уважают голос каждого без исключения государства.
Фото:pixabay.com
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