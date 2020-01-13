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День резиновой утки
История берет начало еще с 1800 годов, когда все чаще стала использоваться резина. И с того момента знаменитости не перестают рекламировать эту игрушку.
Например, Джим Хенсон поднял ее рейтинг, исполнив песню "Резиновая уточка".
В 2001 году появилось сообщение, что у королевы Елизаветы II есть резиновая уточка в ванне. На короткое время продажи этих игрушек поднялись на 83 %.
Коллекционеры уточек есть в Великобритании, Германии, Канаде, США, Японии, Сингапуре, Австралии и Нидерландах. В 2007 году в Книге рекордов Гиннесса было отмечено достижение - коллекция из 2583 уникальных, отличающихся друг от друга уточек.
Также голландский художник Флорентин Хоффман создал самую большую в мире уточку в Сен-Назере размером 26×20×32 м и массой 600 кг.
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