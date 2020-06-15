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День рождения вчера отмечал Дональд Трамп

В честь 74-летия главы Белого дома сторонники Республиканской партии и президента лично устроили на воде парад лодок. В нем приняли участие около двух тысяч катеров и яхт.

Флешмоб на день рождения

Противники президента Трампа тоже отличились. Они запустили флешмоб в "Твиттере", поздравляя вместо Трампа экс-лидера США Барака Обаму. Поздравления Обаме публикуются под хештегом #AllBirthdaysMatter - "все дни рождения имеют значение", который намекает на слоган антирасистских выступлений #BlackLivesMatter.

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