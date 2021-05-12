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День траура по жертвам стрельбы в Татарстане

Сегодня в Татарстане - день траура. В одной из школ Казани накануне произошла стрельба. 9 человек погибли, из них 7 - дети. Более 30 пострадали. Тяжелобольных уже прооперировали. Напомним, огонь по безоружным школьникам открыл 19-летний выпускник учебного заведения. Его задержали. На допросе преступник рассказал, что считает себя богом и с минувшего лета начал всех ненавидеть. До поздней ночи жители Казани несли цветы и свечи к зданию школы, где произошла трагедия

Семьям погибших власти Татарстана выплатят компенсацию - они получат по 1 миллиону российских рублей. По 400 тысяч получат те, у кого тяжелые травмы, по 200 - пострадавшие с легкими ранами.

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