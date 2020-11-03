ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

День траура в Афганистане

Ответственность за атаку на себя взяла международная террористическаяорганизация "Исламское государство". Нападение группы боевиковсопровождалось стрельбой и несколькими взрывами. В ходе операции спецназа были ликвидированы 3 террориста.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все