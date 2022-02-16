Литовцы отмечают День восстановления государства

Литовцы отмечают сегодня День восстановления государства. В этот день в 1918 году в Вильнюсе был составлен и подписан акт о восстановлении независимости страны. Поздравления с национальным праздником народу Литвы направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил: наша страна всегда уважала независимость и суверенитет своих соседей, а также их нацеленность на устойчивое экономическое развитие и благосостояние.



Глава государства выразил убеждение, что, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, разность взглядов по вопросам безопасности, искренний и открытый разговор - это единственный путь для возобновления добрососедских отношений.