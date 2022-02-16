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Литовцы отмечают День восстановления государства
Литовцы отмечают сегодня День восстановления государства. В этот день в 1918 году в Вильнюсе был составлен и подписан акт о восстановлении независимости страны. Поздравления с национальным праздником народу Литвы направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил: наша страна всегда уважала независимость и суверенитет своих соседей, а также их нацеленность на устойчивое экономическое развитие и благосостояние.
Глава государства выразил убеждение, что, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, разность взглядов по вопросам безопасности, искренний и открытый разговор - это единственный путь для возобновления добрососедских отношений.
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