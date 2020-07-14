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День взятия Бастилии во Франции начался с протестов
Национальный праздник - День взятия Бастилии - начался во Франции с протестов. Демонстрации объединили разные группы французов: так, медики вышли на улицы Парижа и Лиона, чтобы обратить внимание на нехватку оборудования и персонала в больницах. Профсоюзы врачей недовольны действиями властей в условиях пандемии. Другие протестующие выступили против жестокости полиции. Замечены были и "желтые жилеты" - эти манифестанты выступили против экономической несправедливости. Улицы Парижа и Лиона затянул дым: демонстранты поджигали автобусы, стреляли по машинам из ракетниц.
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