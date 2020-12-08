Денежный дождь в Китае

Осторожно, возможны осадки в виде денег. Ранним утром на одну из местных улиц в китайском городе Цинин обрушился такой денежный дождь. Дело в том, что пожилой мужчина переносил с места на место вещи и даже не заметил, как из пластикового бокса выпала толстая пачка банкнот, около 10 тысяч долларов. Чтобы деньги не растащили, из больницы напротив выскочил доброхот. Лежачему пациенту не помешало даже то, что он был под капельницей. Добрый самаритянин дождался полиции и проследил, чтобы деньги были собраны до последней купюры. Все банкноты вернулись к хозяину, который даже не подозревал об их пропаже.