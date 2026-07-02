"Денуклеаризация Ирана идет хорошо": Трамп высказался о ходе переговоров с Тегераном

США и Иран достигли взаимопонимания по ряду ключевых вопросов двустороннего соглашения на непрямых переговорах в Дохе при участии посредников из Катара и Пакистана, заявил официальный представитель МИД Катара.

Он также добавил, что переговоры решено возобновить в ближайшее время. Следующая встреча сторон запланирована сразу после похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В МИД Ирана сообщили, что Вашингтон и Тегеран создадут информационный канал для отслеживания нарушений меморандума о взаимопонимании. О ходе переговоров высказался и хозяин Белого дома Дональд Трамп. Он заявил, что "денуклеаризация Ирана" идет хорошо