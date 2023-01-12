3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Департамент полиции Эстонии уволил 15 человек за "неправильную" идеологию
Любопытная история случилась в Эстонии. Судя по всему, здесь контролируют лояльность просто подслушивая сотрудников в курилках и столовых. Похоже, пространство свободы слова для местных полицейских сузилось до размеров их собственной спальни. Да и под одеялом, наверное, лучше говорить шепотом и воздерживаться от крамольных мыслей. Как объявлено, департамент полиции Эстонии уволил 15 человек за "пророссийскую позицию в вопросе о конфликте на Украине". Мыслепреступники были разоблачены по результатам анализа их активности в соцсетях, то есть людей уволили за лайки и репосты. Но не только - заключение о нелояльности было сделано на основании подслушивания полицейских на их рабочем месте. Власти заявляют, что блюстителям порядка пришлось оставить работу из-за утраты доверия. Среди уволенных есть даже коренные эстонцы. В местной полиции остро не хватает персонала, однако и ловить хулиганов в Эстонии позволено только людям с самым восторженным образом мыслей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов