Департамент полиции Эстонии уволил 15 человек за "неправильную" идеологию

Любопытная история случилась в Эстонии. Судя по всему, здесь контролируют лояльность просто подслушивая сотрудников в курилках и столовых. Похоже, пространство свободы слова для местных полицейских сузилось до размеров их собственной спальни. Да и под одеялом, наверное, лучше говорить шепотом и воздерживаться от крамольных мыслей. Как объявлено, департамент полиции Эстонии уволил 15 человек за "пророссийскую позицию в вопросе о конфликте на Украине". Мыслепреступники были разоблачены по результатам анализа их активности в соцсетях, то есть людей уволили за лайки и репосты. Но не только - заключение о нелояльности было сделано на основании подслушивания полицейских на их рабочем месте. Власти заявляют, что блюстителям порядка пришлось оставить работу из-за утраты доверия. Среди уволенных есть даже коренные эстонцы. В местной полиции остро не хватает персонала, однако и ловить хулиганов в Эстонии позволено только людям с самым восторженным образом мыслей.