Депортировать или оставить? В Германии с новой силой разгораются споры о реформе миграционной политики. Как только власти страны начали ужесточать правила приема, выяснилось, что польза от беженцев все же была. И немалая. Население ФРГ стареет, а мигранты с охотой идут на малодоходную работу. Более того, по словам активистов, власти часто депортируют высококлассных специалистов. По итогам опроса, две трети немцев не против, чтобы беженцам давали второй шанс на получение убежища. Однако около трети граждан такой вариант категорически не приемлют. О надеждах беженцев и проблемах официального Берлина - наш репортаж из Германии.

Амин Мохамед родился и вырос в Сомали, а год назад оказался в Германии. После страшной гибели отца, опасаясь за свою жизнь, Амин бежал в Европу. Сейчас он получает небольшое пособие и с этих денег оплачивает услуги адвоката. Его цель - остаться в стране и получить профессию.

Средиземноморский маршрут - самый смертоносный в мире. Только с начала этого столетия в море утонуло более 33 тысяч беженцев! В прошлом году до берегов Европы не добралось около трех тысяч человек и в 2018 статистика, к сожалению, не меняется. Италия закрыла свои порты для спасательных судов и удар теперь держит Испания.

Шанс на жизнь - спасательный корабль Mission Lifeline - немецкая волонтерская организация. Цель - спасение беженцев от утопления. Фокусировка - центральное Средиземноморье, район Ливийского побережья - опаснейшее место ежедневной переправы беженцев. Надувные лодки, неприспособленные к дальним маршрутам, зачастую просто сбрасывают десятки людей в море.

Программа "Перспектива домой" - отчаянная попытка немецкого правительства справиться с потоком нелегалов. Юридическая и материальная поддержка добровольцам, решившим вернуться на родину, обходится Германии в шестизначную сумму. Однако это несравнимо с затратами на зачастую безуспешные попытки интеграции беженцев в немецкое общество. На подготовку документов и принудительную депортацию уходят миллионы евро, недовольство налогоплательщиков растет. Фраза Меркель "Мы справимся" уже давно не актуальна - ситуация привела к правительственному кризису.