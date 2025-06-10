Депутат Европарламента рассказал, почему ЕС боится Беларусь и Россию

США, ЕС и, в частности, НАТО используют различные инструменты конфронтации против Беларуси и России. А за посещение Республики Беларусь некоторые европейцы на родине подвергаются критике.

Почему так происходит, рассказал в "Актуальном интервью" депутат Европарламента, руководитель партии "Республика" (Словакия) Милан Угрик.

"Я рад, что меня критикуют за посещение восточных стран. Если меня будут критиковать за то, что хочу нормализовать отношения между нашими странами и народами, создать дружеские отношения вместо того, чтобы вводить санкции или блокады, то я только рад, что меня будут обсуждать за создание позитивных вещей", - обозначил он.

Милан Угрик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25c37937-2585-41c6-baaa-5d1b31c9d1b3/conversions/ac20a034-5440-4211-9f72-23a26b285023-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25c37937-2585-41c6-baaa-5d1b31c9d1b3/conversions/ac20a034-5440-4211-9f72-23a26b285023-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25c37937-2585-41c6-baaa-5d1b31c9d1b3/conversions/ac20a034-5440-4211-9f72-23a26b285023-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25c37937-2585-41c6-baaa-5d1b31c9d1b3/conversions/ac20a034-5440-4211-9f72-23a26b285023-xl-___webp_1920.webp 1920w Милан Угрик

Как отметил Милан Угрик, европейские и американские политики боятся таких новых развивающихся стран, как Беларусь, Россия, Китай, а также других государств Евразии и стран - членов БРИКС потому, что в ЕС просто переживают за свой экономический рост. "В этом случае есть два варианта. Первый вариант - это сотрудничество, занятие бизнесом, обретение большего числа друзей, использование этих возможностей и совместный рост с этими странами. И это наш путь. Но есть еще и негативный вариант, который принимается и продвигается нынешними европейскими лидерами, по крайней мере, большинством из них", - сказал он.

По мнению депутата, некоторые лидеры ЕС пытаются замедлить экономический рост стран Востока, потому что боятся его, а из-за этого вводят и санкции.

Они пытаются ввести экономическую блокаду против Беларуси, России, Китая и других стран. Но в итоге они изолируют страны ЕС от мира, а не мир от Европы. Милан Угрик

В завершение эксперт подчеркнул, что так работать в положительном ключе невозможно, поэтому в определенных странах ЕС ищут конструктивные позиции для дружбы, ведь создание блокад и поиск врагов ни к чему хорошему не приводит.