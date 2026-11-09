Лидеры Евросоюза начинают все больше оглядываться на внутренние экономические проблемы.

Николай Стариков, депутат Государственной думы, писатель (Россия):

"Европа в первую очередь устала финансово, потому что огромные деньги вливаются в прорубь под названием "Киевский режим". Они там расхищаются: частью тратятся на вооружение, частью - еще на что-то. В принципе, украинское государство - это банкрот. Во-первых, оно не может осуществлять текущие платежи, то есть вопросы восстановления, выплаты зарплат медикам, учителям и так далее - это невозможно. Во-вторых, оно не может оплатить продолжение боевых действий самостоятельно. И третье, оно не может вернуть долги. Долги Украины - под 300 млрд долларов. Кто их будет выплачивать? Это только долги. Перед нами, на самом деле, действительно страшная трагедия, которая в переводе на экономический язык с человеческого выглядит так: страна под руководством политических марионеток взяла в долг средства для саморазрушения".