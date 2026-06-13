Депутат Руслан Шкодин: Письмо Зеленского Путину - дешевый пиар-ход

Открытое письмо Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину вызвало широкий резонанс. Зачем оно было написано, как связано с предыдущим письмом Дональду Трампу (где украинский лидер просил оружие, а в письме российскому лидеру просит мира) и почему европейские политики вдруг заговорили о необходимости диалога с Москвой, рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Шкодин в "Актуальном интервью".

Два противоречащих письма: оружие vs мир

Наблюдатели обратили внимание на очевидное противоречие: в одном письме Зеленский просил у Трампа оружие, в другом - предлагает Путину мирные переговоры. По мнению эксперта, это не более чем пиар-ход.

"Обычный пиар-ход, направленный на то, чтобы вернуть Украину в информационную мировую повестку. События на Ближнем Востоке просто вытолкнули ее. Все внимание мировых СМИ приковано именно к Ближнему Востоку", - заявил Руслан Шкодин.

Руслан Шкодин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1dd8add-0df5-4e3a-b51c-4f99d1b8b06c/conversions/278a38f5-947a-440f-ac67-f594322b77f7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1dd8add-0df5-4e3a-b51c-4f99d1b8b06c/conversions/278a38f5-947a-440f-ac67-f594322b77f7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1dd8add-0df5-4e3a-b51c-4f99d1b8b06c/conversions/278a38f5-947a-440f-ac67-f594322b77f7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1dd8add-0df5-4e3a-b51c-4f99d1b8b06c/conversions/278a38f5-947a-440f-ac67-f594322b77f7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кроме того, письмо призвано показать украинским гражданам: "Я готов к миру, я за мир". Это особенно важно на фоне того, что антивоенное движение в Украине набирает обороты, а отношение к ТЦК у населения становится все более напряженным.

Ответа на письмо, по сути, не последовало - Владимир Путин ответил на него в ходе форума, но официальной реакции не было. И Зеленский, скорее всего, это прекрасно понимал. При этом само письмо было выдержано в недипломатичном тоне.

"Письмо было с элементами хамства. Ни о какой дипломатии речи не шло. Укол в сторону возраста президента Российской Федерации - очень нетактично. У нас масса глав государств, которые спонсируют Украину, там тоже достаточно людей в возрасте, даже старше Путина", - отметил депутат.

По его словам, Зеленский стремился выставить себя жертвой: "Мы вот такие хорошие, хотим мира, а Путин откажется".

Европа созрела до диалога? Осознание бесперспективности

Параллельно с украинским письмом лидеры Франции, Британии и Германии заявили, что открыты и готовы к диалогу с Россией. Возникает вопрос: почему они не разговаривали раньше, после стольких оскорблений в адрес Владимира Путина?

Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a977f322-d149-422b-8044-6bac830a8c9e/conversions/b1eccc60-3dd3-4ee3-a1ee-af73e793293d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a977f322-d149-422b-8044-6bac830a8c9e/conversions/b1eccc60-3dd3-4ee3-a1ee-af73e793293d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a977f322-d149-422b-8044-6bac830a8c9e/conversions/b1eccc60-3dd3-4ee3-a1ee-af73e793293d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a977f322-d149-422b-8044-6bac830a8c9e/conversions/b1eccc60-3dd3-4ee3-a1ee-af73e793293d-xl-___webp_1920.webp 1920w

По мнению парламентария, приходит постепенное осознание того, что два рычага, которыми коллективный Запад хотел поставить Россию на колени, не сработали и не сработают. Речь идет о войне в Украине и санкциях.

"Санкции наносят ущерб как Российской Федерации, так и непосредственно тем странам, которые их вводили. Конфликт в Украине требует больших денежных вливаний. Начиналось все с небольшой гуманитарной медицинской помощи со стороны Германии, а закончилось полным снабжением разведданными, наведением на цели. Это же все деньги", - подчеркнул Руслан Шкодин.

Мир с позиции силы или дешевый фарс?

В письме Киев обозначает мирные соглашения с позиции собственной силы. Европейские государства транслируют ту же повестку: "Мы идем на коне, мы побеждаем". Обсуждались также планы по заморозке российских активов, чтобы компенсировать затраты на военный конфликт. Однако практические действия Брюсселя говорят об обратном - разрешение мобилизовать украинских мужчин, находящихся в Европе, депортации, штрафы, сокращение времени пребывания.

"Я вижу в этом обычный дешевый фарс. Если бы Украина находилась в выгодной позиции, она бы никогда не предлагала заморозить линию фронта. Россия медленно, постепенно, день за днем освобождает новые населенные пункты. Если бы Украина имела успех, они бы никогда не предлагали заморозку", - заявил Руслан Шкодин.

флаг Украины на фоне статуи и серого неба news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60c72fd3-1db9-47ca-9721-954f7eefac47/conversions/6f8b67f5-14f7-42ac-a809-fc33be84b300-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60c72fd3-1db9-47ca-9721-954f7eefac47/conversions/6f8b67f5-14f7-42ac-a809-fc33be84b300-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60c72fd3-1db9-47ca-9721-954f7eefac47/conversions/6f8b67f5-14f7-42ac-a809-fc33be84b300-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60c72fd3-1db9-47ca-9721-954f7eefac47/conversions/6f8b67f5-14f7-42ac-a809-fc33be84b300-xl-___webp_1920.webp 1920w

Обсуждались попытки втянуть Беларусь в горячий конфликт. В украинских медиа транслируются сообщения о провокациях на границе, население приграничных территорий готовят к самообороне.

"Это информационная игра, отвлечение своего населения от насущных проблем. Надо искать врага по внешнему периметру. Несогласованность выдает неподготовленность этой информационной кампании: президент заявляет одно, а руководитель погранслужбы на следующий день - противоположное. Это полнейшая несогласованность, присутствует хаос", - отметил депутат.

Украина, по его словам, пытается выставить себя жертвой, чтобы поступали ресурсы в виде денег, оружия, боеприпасов, гуманитарной помощи.

"Жизнь расставляет все на свои места. Поляки вдруг случайно открыли глаза, что в Украине присутствуют фашизм и нацизм, что там чествуют героев. То, о чем говорится с самого начала спецоперации. Ну, пока не замечают, что то же самое происходит в Латвии, Литве, Эстонии", - подчеркнул Руслан Шкодин.

Зеленский: несчастный человек, загнанный в угол

Особое внимание было уделено положению самого украинского лидера. В контексте его действий (например, присвоения звания Героя Украины Степану Бандере и перезахоронения его праха, что вызвало возмущение Польши) возникает вопрос: неужели он не понимал последствий?

"На мой личный взгляд, Зеленский - загнанный в угол, несчастный человек. Неужели он сам не понимал? Конечно, понимал. Но кто-то на него давит изнутри - националисты. По сути, они-то и управляют там, с теневой стороны, этим конфликтом и самим Зеленским. Нормальный человек просчитал бы, что Польша начнет возмущение. Но он не смог этого сделать, потому что ему не дали", - заявил Руслан Шкодин.

Владимир Зеленский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/803d32b6-df4a-45e8-abf3-fbf69ddf91d0/conversions/aeaebebb-6fa6-4e81-8b5b-4e637895e867-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/803d32b6-df4a-45e8-abf3-fbf69ddf91d0/conversions/aeaebebb-6fa6-4e81-8b5b-4e637895e867-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/803d32b6-df4a-45e8-abf3-fbf69ddf91d0/conversions/aeaebebb-6fa6-4e81-8b5b-4e637895e867-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/803d32b6-df4a-45e8-abf3-fbf69ddf91d0/conversions/aeaebebb-6fa6-4e81-8b5b-4e637895e867-xl-___webp_1920.webp 1920w

По его словам, для Зеленского и его ближайшего окружения продолжение войны - самое безопасное состояние.