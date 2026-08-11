Депутат Сейма предложил отправить из Польши на фронт безработных украинцев

Польский депутат от крупнейшей оппозиционной правой партии "Право и справедливость" (ПиС) Анджей Сливка выступил с предложением отправить на фронт находящихся в стране безработных украинских граждан призывного возраста (25-60 лет). Об этом сообщает БЕЛТА.

"Даже если их только 5 % (от общего числа находящихся в Польше украинцев - прим. ред.), это, по крайней мере, бригада, если не дивизия", - выразил мнение депутат. Он также добавил, что в Украине сейчас "существует большой дефицит солдат".

Анджей Сливка отметил, что выявлением и задержанием украинских безработных в Польше должны заниматься соответствующие польские службы. По его словам, выдворение из Польши безработных украинцев призывного возраста поможет решить проблему "банд неработающих иностранцев".

Ранее вице-председатель партии "Право и справедливость" Тобиаш Бохеньский заявлял, что в случае победы на парламентских выборах в 2027 году ПиС будет депортировать из страны безработных украинцев мужского пола, пригодных к военной службе.-