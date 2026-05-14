Депутат Верховной рады: Арест Ермака - это сигнал для всех преступников Украины

"Еще буквально 2-3 месяца назад никто бы не мог даже подумать, что Андрею Ермаку могут вручить реальное подозрение или отправить его в СИЗО, где он сейчас и находится, - считает украинский депутат. - И здесь вопрос не в том, найдут ли технически средства для внесения залога и как он будет сидеть. Важен факт происходящего. Андрей Ермак - это человек, который, по сути, руководил страной. Через него проходили практически все политические и экономические решения - как внутриполитические, так и внешнеполитические. Это хороший сигнал всем тем преступникам всей камарильи, которые участвовали и продолжают участвовать вместе с Ермаком и Зеленским в фактическом геноциде украинского народа, в страшных преступлениях, которые они совершают. Это хороший сигнал, который говорит о том, что за преступления, совершаемые против Украины, украинского народа и церкви, придется отвечать".