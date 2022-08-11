Депутат бундестага: Германия не выживет без российских энергоносителей

Пока декларативно объявлено о 15-процентном сокращении потребления энергоресурсов. Объявлено, что и отапливаться помещения будут меньше (18 градусов будет поддерживаться в общественных помещениях). Будут отключаться от отопления бассейны, какие-то общественные заведения, освещение на улицах будет не так поздно функционировать. В Кельне, где я живу, уже сейчас на час-два раньше отключается освещение в знаменитом Кельнском соборе, куда постоянно приезжают туристы. Но это все полумеры. На самом деле, трудно сейчас как-то значительно сократить потребление энергоресурсов, потому что мы и так экономили, и еще 15 % сократить потребления будет чрезвычайно тяжело. В конечном итоге все-таки нужно признать, что эти 15 % не спасут Германию от замерзания, от катастрофического положения перед надвигающимся энергокризисом. Тут нужно будет все-таки договариваться напрямую с Газпромом, с Российской Федерацией о снятии санкций и возобновлении бесперебойных поставок энергоносителей.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"