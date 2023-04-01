Депутат бундестага об истинных намерениях Запада в отношении Украины

Почему бы вам не сказать четко, что вы просите сделать Украину членом НАТО и таким образом еще больше усугубить дисбаланс в Европе. Вы извращаете основную идею плана Маршалла, который был направлен на примирение с врагом, а не на эскалацию. Мы в этом не участвуем.

Энрико Комнинг, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"