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Депутат бундестага об истинных намерениях Запада в отношении Украины

В немецком бундестаге на обсуждение вынесли потенциальный план Маршалла для Украины. Поводом стало 75-летие оригинального плана об экономическом восстановлении в Европе. Говорили о помощи Киеву на всех уровнях: политическом, военном, экономическом. Однако среди голосов в поддержку будущего выделения денег правительству Зеленского нашлись и те, кто выразил сомнение в истинных намерениях Запада. В частности, против высказался депутат Энрико Комнинг из партии "Альтернатива для Германии".

Почему бы вам не сказать четко, что вы просите сделать Украину членом НАТО и таким образом еще больше усугубить дисбаланс в Европе. Вы извращаете основную идею плана Маршалла, который был направлен на примирение с врагом, а не на эскалацию. Мы в этом не участвуем.
Энрико Комнинг, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"

Оригинальный план Маршалла предполагал восстановление Европы после Второй мировой войны насредства США. И хотя инициатива нового украинского плана исходит от Германии и Евросоюза, нет сомнений, что и в этот раз Вашингтон намерен использовать международные инвестиции в Украину для продвижения собственных интересов.

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