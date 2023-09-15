Депутат бундестага: Санкции привели к "безумным последствиям" для немецкой экономики

Депутат бундестага Севим Дагделен призвала отменить санкции против России в связи с их безумными последствиями для экономики Германии. Такое заявление она опубликовала на своей странице в соцсети, отметив, что рост затрат и спад потребления приводят к банкротству все больше немецких компаний. В качестве примера депутат упомянула о грядущих сокращениях в компании по производству игрушек Хаба, где из двух тысяч человек планируют уволить каждого третьего сотрудника. А в такой важной сфере, как общественное питание, по данным Дагделен, почти каждое десятое предприятие находится под угрозой банкротства. На грани потери платежеспособности оказались более 14 тысяч заведений.