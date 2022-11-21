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Депутат бундестага Шмидт: Очередь на камины достигает больше полугода

Пока жители Германии закупаются дровами. Многие рассчитывали сэкономить и перейти на этот альтернативный метод отопления, но и здесь цены оказались неподъемными. Таким мнением поделился депутат бундестага Евгений Шмидт.

По его словам, непродуманная энергетическая политика немецких властей может привести к массовым протестам и серьезным беспорядкам в стране.

Цены на дрова возросли значительно в Германии, камины все сметены с полок магазинов. Очередь на камины где-то сейчас достигает больше полугода. Этой зимой уже камины не приобрести. Очередь на тепловые обогреватели тоже существует. В этом плане, конечно же, население находится в такой легкой панике, сметают с прилавков все, что может помочь им пережить эту зиму. Осуществляется некий дефицит в плане того, что касается обогрева этой предстоящей зимой.
Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"


Депутат бундестага констатирует, что цены поднимаются, сгорают и пенсионные накопления, и в целом банковские вклады немецких граждан, что, конечно же, у простого обывателя не может не вызывать опасения, возмущения именно бездействием правительства. "Люди выходят на улицу, начинают протестовать против такой политики, против бездействия правительства. Хотя правительство и анонсирует какие-то разовые меры, - рассказывает Шмидт. - Но они в целом, конечно же, не переломят ситуацию, это больше популистские шаги, сбавить накал в обществе, но в целом проблемы не решают".

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