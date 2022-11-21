Депутат бундестага Шмидт: Очередь на камины достигает больше полугода

Цены на дрова возросли значительно в Германии, камины все сметены с полок магазинов. Очередь на камины где-то сейчас достигает больше полугода. Этой зимой уже камины не приобрести. Очередь на тепловые обогреватели тоже существует. В этом плане, конечно же, население находится в такой легкой панике, сметают с прилавков все, что может помочь им пережить эту зиму. Осуществляется некий дефицит в плане того, что касается обогрева этой предстоящей зимой.

Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"