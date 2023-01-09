Депутат Европарламента: Европа и Россия обречены на сотрудничество

Депутат Европарламента Тьерри Мариани уверен, что именно политика санкций привела ЕС к самоистощению. Об этом он заявил в интервью "Известиям" и отметил, что слепое потакание требованиям украинского президента может привести к экономическому краху Евросоюза. У наиболее финансово устойчивых стран не будет выбора, кроме как реформировать ЕС или выйти из него.