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Депутат Европарламента: Европа и Россия обречены на сотрудничество
Депутат Европарламента Тьерри Мариани уверен, что именно политика санкций привела ЕС к самоистощению. Об этом он заявил в интервью "Известиям" и отметил, что слепое потакание требованиям украинского президента может привести к экономическому краху Евросоюза. У наиболее финансово устойчивых стран не будет выбора, кроме как реформировать ЕС или выйти из него.
Евросоюз переживает серьезный инфляционный кризис, который сильно бьет по беднейшим домохозяйствам. Санкции создают три типа проблем для стран - членов ЕС: они усложняют международную торговлю, вызывают вспышку инфляции и увеличивают госдолг. Думаю, переговоры по поставкам российского газа начнутся в течение нескольких месяцев. Пока европейские столицы слишком сильно боятся вызвать недовольство Вашингтона или подвергнуться шантажу со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Однако европейские страны видят, что их стратегия относительного избегания контактов с РФ невозможна в долгосрочной перспективе: сжиженный природный газ стоит дорого, найденные альтернативы пока неэффективны, а групповые закупки, похоже, не работают.
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