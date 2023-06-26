Пока украинцы погибают на поле боя, Зеленский распродает государственные земли. С таким громким заявлением выступил депутат Европарламента от Ирландии.

Мик Уоллес отметил: "Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами". Евродепутат задался вопросом: "За что умирают украинцы из рабочего класса?" Ведь более трех миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, базирующимся на Западе.