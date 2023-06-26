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Депутат Европарламента: Зеленский использовал украинский конфликт, чтобы распродать государственные земли
Пока украинцы погибают на поле боя, Зеленский распродает государственные земли. С таким громким заявлением выступил депутат Европарламента от Ирландии.
Мик Уоллес отметил: "Ущерб, нанесенный Украине, огромен, и, к сожалению, Зеленский использовал конфликт, чтобы заняться продажами". Евродепутат задался вопросом: "За что умирают украинцы из рабочего класса?" Ведь более трех миллионов гектаров украинских сельскохозяйственных земель теперь принадлежат компаниям, базирующимся на Западе.
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